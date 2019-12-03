Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «Война токов»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве, в киноцентре «Октябрь», в рамках проекта «КАРО.Арт» 30 ноября состоялась зрительская премьера продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова ВОЙНА ТОКОВ. В числе первых зрителей картину увидели Константин Эрнст, Владимир Меньшов, Нонна Гришаева, Анна Котова-Дерябина, Дарья Михалкова,Сергей Кристовский, Анна Андрусенко и другие.

Действие картины происходит в конце XIX века, в центре сюжета противостояние электрических титанов Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза в борьбе за поставку электроэнергии. Главные роли в картине исполнили номинанты на премию «Оскар» британский актер Бенедикт Камбербэтч и американец Майкл Шеннон.

После показа Тимур Бекмамбетов и кинокритик Егор Москвитин обсудили непростой путь картины на российские экраны, а также роль в создании фильма продюсеров  Харви Вайнштейна и Мартина Скорсезе.

Кинокомпания «Пионер» выпустит фильм в российский прокат 5 декабря. 

Фото прежоставлены PR-службой компании «Пионер».

 

03.12.2019

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