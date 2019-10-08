В столице прошла премьера фильма «Дикая лига»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

7 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового фильма Андрея Богатырева и Арта Камачо ДИКАЯ ЛИГА. Фильм повествует о зарождении футбола в России. Главные роли исполнили Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров, Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская, Эдриан Пол.

Гостями премьеры стали Олеся Судзиловская, Николай Шрайбер, Аделина Голубенко-Гизатуллина, Евгений Коряковский, Вячеслав Шихалев, Иван Михайловский, Ольга Леснова, Игорь Добровольский, Руслан Ягудин, Марина Орлова, Птаха, Татьяна Миловидная.

На красной ковровой дорожке продюсеры фильма вручили юным футболистам из команды «Вятич 2011» футбольные мячи, подписанные Игорем Акинфеевым, Артемом Дзюбой, Романом Зобниным и Алексеем Миранчуком.

Фото предоставлены PR-службой фильма.

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08.10.2019