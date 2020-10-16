В Москве прошла премьера фильма «Доктор Лиза»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

15 октября в столичном киноцентре «Октябрь» прошла премьера картины ДОКТОР ЛИЗА, производством которой занимались «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа») и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ, при участии Take Shot и при поддержке Министерства Культуры РФ. Фильм посвящен памяти Елизаветы Петровны Глинки, главе фонда «Справедливая помощь», трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Картина получила приз зрительских симпатий на «Кинотавре».

Историю об одном дне из жизни Доктора Лизы пришли посмотреть многие знаменитые гости. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка, Мария Ивакова, Агата Муцениеце, Юрий Чурсин, Марина Зудина, Павел Артемьев, Павел Санаев, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Согдиана, Екатерина Гусева и другие.

Картину представили ее создатели: генеральные продюсеры Рафаел Минасбекян и Джаник Файзиев, ведущий продюсер Александр Бондарев, режиссёр Оксана Карас, актеры Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Павел Табаков, Таисия Вилкова, Евгений Писарев, Яна Гладких, Наталья Тетенова и другие члены съёмочной группы.

Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова не смогла присутствовать на премьере, но записала видеообращение. Актриса обратилась с экрана к зрителям в шелковом белом платье, в котором играла в фильме в одной из сцен.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой компании «Белые ночи».

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16.10.2020