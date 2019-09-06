В Москве прошла премьера комедии «Дорогой папа»

Фотоотчет из «Дома кино»

В столичном Доме кино состоялась премьера комедии ДОРОГОЙ ПАПА. Фильм представили продюсеры Георгий Малков и Константин Елкин, режиссер Михаил Расходников, актеры Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Иева Андреевайте и другие.

Гостями премьеры стали Дарья Повереннова, Сергей Сафронов, Дмитрий Рудовский, DJ Грув, Василий Соловьев, Сергей Медведев, Александра Киселева, Кирилл Плетнев, Семен Трескунов, Полина Ауг, Данила Якушев, Павел Руминов и другие.

Праздничное настроение гостям мероприятия помогло создать игристое вино «Золотая балка». А дополнительное вдохновение дарила вода с характером «Боржоми».

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип». Фотограф: Геннадий Авраменко.

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06.09.2019