В столице прошла звездная премьера фильма «Довод»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

31 августа в кинотеатре «Москва» состоялась официальная российская премьера фильма культового режиссера Кристофера Нолана ДОВОД. На ней присутствовал актер Юрий Колокольников, сыгравший роль в картине. Он приветствовал гостей и делился с журналистами своими впечатлениями от работы на съемочной площадке.

Среди гостей премьеры были: Павел Деревянко, Марюс Вайсберг, Елена Летучая, Дмитрий Глуховский, Джаник Файзиев, Владимир Мединский, Аглая Тарасова, Александр Ревва, Никита Кукушкин, Кристина Шаповалова, Сергей Сельянов, Feduk и Анна Назарова, L’ONE, Рената Пиотровски, Антон Малышев, Анна Слю, Маша Федорова, Илья Стюарт и другие.

Фотографии с премьеры предоставлены компанией «Каро Премьер».

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01.09.2020