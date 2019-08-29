В Москве прошла премьера фильма «Команда мечты»

Фотоотчет из «Дома кино»

В Доме кино состоялась премьера фильма КОМАНДА МЕЧТЫ режиссеров Филиппа Абрютина и Максима Зыкова. Фильм выходит в прокат 29 августа.

Среди гостей премьеры были советник президента ФКСР Максим Кретов, вице-президент ФКСР Хизир Атакуев, члены сборной России по конкуру, участники чемпионата Евразии Вадим Черевань и Сергей Петров, спортсменка молодежной сборной России по конкуру Екатерина Петроченкова, заслуженный мастер спорта по самбо Анна Харитонова, заслуженный мастер спорта Анастасия Валова, генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, заслуженный тренер России, тренер молодежной сборной России по самбо Нина Новгородцева.

Кроме того, первыми фильм посмотрели Арарат Кещян, актриса Анна Чурина, певец HARU, певец Данил Плужников, актрисы Алена Чехова, Любовь Зайцева и Мария Романова.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. Фотограф: Ксения Угольникова

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29.08.2019