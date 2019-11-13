Фотоальбом

В столице прошла премьера фильма «Двое»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино Горизонт»

В Москве, в кинотеатре «Формула кино Горизонт» прошла большая премьера фильма Тимофея Жалнина ДВОЕ. Гостями премьеры стали актеры Владимир Мишуков, Василиса Измайлова, Лев Семашков, режиссер Аксинья Гог, продюсер Ирина Сосновая и другие.

ДВОЕ − напряженная драма о выживании, участник кинофестивалей «Кинотавр», «Меридианы Тихого» и «Балтийские дебюты», а также обладатель приза за лучший дебют кинопремии «Золотой Единорог». Фильм выходит в прокат 14 ноября, эксклюзивно в киносети «Кино Okko».

Фотографии с премьеры в Москве предоставлены кинокомпанией «Артлайт».

 

13.11.2019

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