В Москве прошла премьера комедии «Елки 5»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

19 декабря в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера самой новогодней российской комедии ЕЛКИ 5. Вот уже пять лет самые популярные актеры и режиссеры России приглашают зрителей в кино на новогодние праздники.

На премьере картину представили создатели ленты ЕЛКИ 5: продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов, режиссеры Вадим Перельман и Индар Джендубаев, сценарист и режиссер Роман Непомнящий, актеры Иван Ургант, Сергей Светлаков, Мария Шукшина, Александр Головин, Катерина Шпица, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев, Александр Робак, Галина Стаханова, Алина Булынко, автор песни-саундтрека Илья Лагутенко, радиоведущий Саймон, блогеры Саша Спилберг, Юлия Пушман, Ян Гордиенко, Мари Сенн, Карина Каспарянц и другие.

Торжественная часть вечера началась с того, что закадровый голос всех частей ЕЛОК Константин Хабенский, пригласил всех собравшихся к сцене, куда поднялись Тимур Бекмамбетов и Варя Авдюшко. Они рассказали, что в этом году юбилей не только у киноальманаха ЕЛКИ – 10 лет фонду помощи детям «Подсолнух». Учредители фонда поблагодарили всех, кто помогает детям победить в битве за иммунитет. Затем на сцену поднялись все актеры, режиссеры и сценаристы, которые принимали участие хотя бы в одной части франшизы, чтобы поприветствовать и поблагодарить друг друга и сделать суперселфи.

Первыми зрителями комедии стали российские знаменитости: телеведущий Дмитрий Дибров, актеры Игорь Жижикин, Александр Дьяченко, Татьяна Догилева, режисер Лео Габриадзе и многие другие.

В ЕЛКАХ 5 всех ждут как полюбившиеся, так и новые герои, и им всем накануне главного праздника предстоят удивительные приключения. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье, и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за елкой. Баба Маня осваивает Интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви.

В российский прокат ЕЛКИ 5 выйдут уже 22 декабря

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20.12.2016