Первый международный форум «Российский кинобизнес». Как это было

Фотоотчет из ЦДП, и мультиплексов «Каро 7 Атриум» и «Каро 11 Октябрь»

Международный форум «Российский кинобизнес 2019» – масштабное мероприятие, представляющее основные направления киноиндустрии России и стран СНГ. Он прошел в Москве с 1 по 5 декабря. Площадками мероприятия стали Цифровое деловое пространство, кинотеатр «КАРО 7 Атриум» и киноцентр «Октябрь». Форум объединил представителей кинодистрибьюторских компаний и кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, творческих объединений, представителей сферы новых цифровых медиа, компаний-поставщиков техники и услуг для кинопоказа, индустрии развлечений и досуга.

Фотограф: Иван Полежаев

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06.12.2019