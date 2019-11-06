Фотоальбом

В Москве прошла премьера «Ford против Ferrari»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

5 ноября в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма FORD ПРОТИВ FERRARI c Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Режиссером стал номинант на премию «Оскар» Джеймс Мэнголд, снявший такие картины, как ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ и ЛОГАН. Фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими во время одной из старейших автогонок мира – 24 часа Ле-Мана.

Одними из первых легендарное сражение Ford и Ferrari увидели Марюс Вайсберг, Ян Гэ, Алена Долецкая, Арина Шарапова, Юля Волкова, Артур Цветков, Мириам Сехон, Денис Симачев, Евгения Малахова, Рената Пиотровски, Семен Трескунов, Ангелина Стречина и другие. 

 

06.11.2019

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