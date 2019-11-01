В «Октябре» состоялась премьера «Француза»

Фотоотчет со звездной премьеры в Москве

31 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма ФРАНЦУЗ. Картину представили режиссер и продюсер Андрей Смирнов, продюсер Елена Смирнова, актеры Антон Риваль, Евгения Образцова, Екатерина Агеева, Алексей Смирнов и другие.

На торжественной премьере создателей фильма поддержали Сергей Соловьев, Александр Панкратов-Черный, Павел Чухрай и Мария Зверева, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Кирилл Серебренников, Андрей Звягинцев, Владимир Мишуков, Евгения Брик, Оксана Карас, Виктор Добронравов, Анна Исаева, Сабина Еремеева, Антон Малышев и другие.

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01.11.2019