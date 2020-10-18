В Москве прошла премьера фильма Михаила Сегала «Глубже!»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

16 октября в Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма Михаила Сегала ГЛУБЖЕ!. Картину представили режиссер Михаил Сегал, продюсеры Анастасия Кавуновская, Андрей Кретов и исполнители главных ролей Александр Паль, Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Сергей Бурунов, Екатерина Соколова.

Среди первых зрителей показа были Марина Александрова, Владимир Мишуков, Нино Нинидзе и Максим Виторган, Андрей Макаревич, Яна Гладких, Дарья Повереннова, Варвара Шмыкова, Аглая Тарасова, Анна Александрова, Полина Ауг, Ирина Миронова, Юлия Паршута, Саша Попова, Резо Гигинеишвилии, Клим Шипенко, Андрей Мерзликин, Марюс Вайсберг, Маруся Зыкова, Илья Глинников, Дарья Носик и многие другие.

Премьера проходила с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, маски снимались в момент индивидуальных съемок и фотосессии, а также в рамках выступления на сцене.

Фото с премьеры предоставлены Sony Pictures. Фотограф Геннадий Авраменко.

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18.10.2020