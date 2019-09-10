Фотоальбом

В столице прошла VIP-премьера фильма «Щегол»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столичном кинотеатре «Москва» прошла российская VIP премьера нового фильма ЩЕГОЛ,основанного на романе – обладателе Пулитцеровской премии. Мероприятие прошло  при поддержке журнала ELLE. 

Среди гостей премьеры были: Ксения Луговая, Аделина Шарипова, Михаил Грушевский с супругой, Константин и Ольга Андрикопулос, Элина Чага, Евгения Линович, Карина Андоленко, Рената Пиотровски, Кристина Шаповалова, Ян Гэ, Алена Чехова, София Донианц, Жан-Мишель Щербак, Динара Сафина, Аниса Ашику, Маша Цигаль и другие

В российский прокат картина выходит 12 сентября.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Каро Премьер». Фотограф: Геннадий Авраменко.

 

10.09.2019

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