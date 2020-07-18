В Нижнем Новгороде прошло открытие IV фестиваля «Горький fest»

Гостями церемонии открытия стали Константин Хабенский, Ирина Безрукова и многие другие

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось открытие IV фестиваля нового российского кино «Горький fest». На красной дорожке гостей встречали президент фестиваля, актер, народный артист Российской Федерации Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева.

Гостями церемонии открытия стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, актер Константин Хабенский с супругой Ольгой Литвиновой, актриса Олеся Судзиловская, актриса Ирина Безрукова, актер Владимир Любимцев, актриса Агата Муцениеце, актер Егор Корешков, программный директор фестиваля Никита Карцев, режиссер и сценарист Анастасия Пальчиков и актриса Мария Токмачева. На церемонии открытия фестиваля актер и режиссер Константин Хабенский получил приз за вклад в развитие современного российского кинематографа.

Ведущими церемонии стали актриса Кристина Бабушкина и актер Алексей Кортнев. А за музыкальное сопровождение вечера отвечали участники группы OQJAV Вадик Королев и Ярослав Тимофеев.

«Горький fest» проводится при обязательном и строгом соблюдении предписанных санитарных мер и требований. С самого начала «Горький fest» задумывался как новое профессиональное мероприятие для молодых кинематографистов и как важная дискуссионная площадка для представителей российской киноиндустрии. Фестиваль ставит своей целью сохранить эту концепцию и в этом году, давая возможность в это непростое, турбулентное время молодым российским кинематографистам общаться, обмениваться опытом, экспертизой и идеями.

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18.07.2020