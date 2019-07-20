В Нижнем Новгороде открылся «Горький Fest»

Фотоотчет из Нижегородского государственного академического театра драмы

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось открытие III фестиваля нового российского кино ГОРЬКИЙ fest. Гостями церемонии открытия стали Дарья Екамасова, Дарья Повереннова, Светлана Камынина, Анна Чурина, Анна Цуканова-Котт и Александр Котт, Лукерья Ильяшенко, Александра Виноградова, Даниил Стеклов, Сергей Мочильский, Андрей Мерзликин, Рубен Дишдишян, Наталья Лесниковская, Игорь Гринякин и другие.

В дни фестиваля ГОРЬКИЙ fest будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной, ставший в прошлом году отдельным, впечатляющим и по-настоящему зрительским событием для города и для киносмотра. Кроме того, одним из центральных событий фестиваля станет масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которое состоится 21 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Кроме того, во все дни ГОРЬКИЙ fest будут работать еще 15 площадок, среди которых будут также кинотеатры «Орленок», «Буревестник», «Смена», «Зарница», «Рекорд», арт-кластер «Кинофактура», арт-пространство в бывшей фабрике «Маяк», галерея Futuro.

3-й Фестиваль нового российского кино ГОРЬКИЙ fest будет проходить до 25 июля 2019 года. Организаторы фестиваля: ООО «Продюсерский центр «Люксар» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, Генерального партнера фестиваля ОАО «Российские железные дороги».

Фото предоставлены пресс-службой кинофестиваля. Фотограф: Анна Темерина.

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20.07.2019