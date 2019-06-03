Videomore устроил концепт-съемку в стиле «Рассказа служанки»

Она приурочена к старту третьего сезона сериала

К премьере третьего сезона главной антиутопии современности – сериала «Рассказ служанки» – онлайн-сервис Videomore устроил концептуальную съемку с моделями в костюмах героинь проекта − Служанок. Группа девушек в ярко-красных накидках и белых чепцах прошлась по культовым местам Москвы − Российской Государственной Библиотеке, Колонному залу Дома Союзов, Васильевскому спуску, станции метро Маяковская.

Вдохновением для серии снимков послужила невероятная визуальная эстетика сериала. Мрачная, порой заставляющая содрогнуться, но, безусловно, приковывающая зрителей к экрану. В основу концепции легла тема запретов и свобод. По сюжету Служанки лишены не только базовых прав, им запрещены даже простые человеческие радости – общаться, смеяться, читать, слушать музыку, ездить в транспорте, гулять. В рамках проекта девушки даже будучи в одинаковой униформе предстают не сломленными и запуганными жертвами, а независимыми фигурами. Они позволяют себе все то, что стало для них недосягаемым. Героини словно готовятся бросить вызов системе и встать на путь обретения свободы. Остается надеяться, что в третьем сезоне все так и будет.

Videomore эксклюзивно представит премьеру третьего сезона в России одновременно со всем миром 6 июня. Первые два эпизода также будут показаны для подписчиков онлайн-сервиса в кинотеатрах КАРО в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото предоставлены видеосервисом Videomore. Арт-дирекшн и фотография – Таисия Азбука и Роман Ерофеев. Продюсеры – Милана Богатырева, Алена Барменкова, Евгения Кузьмина. Модели – Александра Ким@Lumpen, Виктория Бирюкова, Джинна Диарра, Валерия Бельцевич, Алена Мордовина, Сима Соловьева, Ирина Ларионова, Екатерина Добрякова, Юлия Салий.

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03.06.2019