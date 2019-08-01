В Москве прошла премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО Sky 17 Авиапарк»

В среду, 31 июля, в московском кинотеатре «КАРО Sky 17 Авиапарк» состоялась премьера фильма ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ.

Мероприятие посетили певец T-Killah, рэпер Александр ST с супругой Ассоль, певец JONY, актриса Ирина Безрукова, певец Влад Соколовский, актриса шоу Comedy Woman Мария Кравченко, певец Денис Клявер с супругой Ириной, актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, певец Прохор Шаляпин, телеведущая канала «Россия-1» Елена Николаева, актер Иван Жвакин и другие.

Действие новинки происходит спустя два года после событий фильма ФОРСАЖ 8 и сконцентрирован на двух персонажах: американском элитном спецагенте Люке Хоббсе и бывшем сотруднике британской разведки Деккарде Шоу в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема соответственно.

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01.08.2019