В Москве прошла звездная премьера комедии «Отель «Белград»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера главной комедии весны ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Это история о сербском сердцееде и весельчаке Паше, хозяине пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью…

Первым зрителям картину представили режиссер Константин Статский, продюсеры фильма Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и актеры Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич.

Оценить картину и получить заряд позитивных эмоций пришли звездные гости, среди них: Алена Водонаева, Ирина Безрукова, Клим Шипенко, Женя Малахова, Вероника Федорова, Анжелика Каширина, Елена Николаева, Константин и Ольга Андрикопулос, Екатерина Волкова, Елена Валюшкина, Рина Гришина, Алика Смехова, Юлия Топольницкая, Эвелина Бледанс, Маша Цигаль, Карина Мишулина, Алена Чехова, Анастасия Гребенкина, Ольга Кузьмина, Карина Андоленко, Армен Ерицян, Анна Чапман, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Александр Соколовский, Сергей Нетиевский, Роман Маякин и др.

Генеральные спонсоры фильма GORKI LIST и VODAVODA угощали гостей национальными сербскими напитками.

ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» выходит в прокат 5 марта 2020 года.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип». Фотографы: Геннадий Авраменко и Максим Ли.

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04.03.2020