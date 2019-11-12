В Москве представили «Грех»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

11 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского ГРЕХ. Картину представили Андрей Кончаловский, продюсер Эльда Ферри, художник-постановщик Маурицио Сабатини, актеры Альберто Тестоне, Юлия Высоцкая и другие.

На премьере съемочную группу поддержали министр культуры РФ Владимир Мединский, Константин Эрнст, Егор Кончаловский, Наталия Аринбасарова, Надежда Михалкова, Степан Михалков с супругой, Алла Пугачева, Антон Златопольский, Карен Шахназаров, Александр Домогаров, Эдуард Бояков, Александр Филиппенко, Павел Деревянко, Евгения Образцова и Андрей Коробцов, Елизавета Моряк, Армен Ерицян, Юрий Борисов и другие.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой Disney.

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12.11.2019