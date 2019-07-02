Москве показали «Into_нацию большой Одессы»

Фотоотчет с премьеры в мультиплексе «Каро 11 Октябрь»

30 июня в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялся спецпоказ и обсуждение фильма INTO_НАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ, который представили продюсер Сусанна Альперина, режиссер Александр Бруньковский, съемочная группа и герои фильма.



Показ был посвящен Роману Карцеву – в этом году народному артисту исполнилось бы 80 лет.



Гостями премьеры стали писатель-сатирик Михаил Жванецкий с семьей, продюсер Сергей Члиянц, композитор Александр Журбин, поэтесса Ирина Гинзбург, поэт Владимир Вишневский, автор и исполнитель Борис Львович, композитор Виктор Чайка, политик Вячеслав Игрунов, режиссер и актриса Анна Яновская, актриса Надира Юнгвальд-Хилькевич, режиссер и художник Татьяна Данильянц, оператор Александр Носовский, киновед Лариса Островская, Денис Корсаков и другие.



Фильм представили режиссер Александр Бруньковский, продюсер Сусанна Альперина и съемочная группа: операторы Ирина Уральская, Виолетта Агапова-Леонавичуте, Виктор Ячменев, колорист Анатолий Петрига, звукорежиссер Денис Цуканов, режиссер монтажа Сергей Гарькавый.



После показа гости премьеры и авторы фильма обсудили картину со зрителями и ответили на интересующие вопросы.



Фильм рассказывает историю города Одессы, который объединил людей разных национальностей и вероисповеданий. Настоящего одессита всегда можно узнать по необычному акценту и шуткам, пропитанным иронией и оптимизмом. Казалось бы, такая судьба должна была объединить жителей города, но все они со временем покидали Одессу, как повзрослевшие дети уезжают от родной матери. Авторы фильма попытались разобраться и понять причины массовой эмиграции одесситов, снимая их в Германии, Израиле, Украине, России, Австрии, Франции и других местах.



В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники «Квартета И» Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие.



Фильм выйдет в прокат 4-го июля эксклюзивно в кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте, Тюмени и Екатеринбурге.

Фото предоставлены пресс-службой «КАРО.Арт»

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02.07.2019