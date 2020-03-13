В Москве открылся фестиваль ирландского кино

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

11 марта в московском киноцентре «Октябрь» состоялось торжественное открытие 13-го Ирландского кинофестиваля в рамках IRISH WEEK 2020. Картиной открытия стала мистическая комедия ПАРА НОРМАЛЬНЫХ. В рамках проекта КАРО.Арт её представил зрителям исполнитель главной роли ирландец Барри Уорд.

Среди посетивших премьеру селебрити были актер Александр Кузнецов, комик Александр Незлобин, актриса и ведущая Ирина Чеснокова, а также актрисы Александра Кузенкина, Елена Захарова, Иева Андреевайте, актеры Дмитрий Миллер, Артем Немов и другие. Также кинопоказ посетили учащиеся киношколы «Без границ» − первой бесплатной российской школы, обучающей кинематографическим профессиям людей с ограниченными возможностями здоровья.

Перед началом показа фойе разукрасили все оттенки зеленого – собравшиеся гости c удовольствием поддержали традицию «изумрудного» дресс-кода. Сопровождала атмосферу Ирландии музыка от PLAYIRISH Radio – именно эта платформа объединила всех современных ирландских музыкантов различных жанров. Перед показом фильма со сцены зрителей поприветствовали организаторы.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фестиваля.

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13.03.2020