В Москве прошла премьера фильма «Джокер»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

1 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла российская премьера фильма − обладателя «Золотого Льва Святого Марка» Венецианского Международного Кинофестиваля − ДЖОКЕР.

Среди гостей премьеры были: Кирилл Серебренников, Владимир Меньшов и Вера Алентова, Владимир Хотиненко с супругой, Михаил Галустян, Дмитрий Дибров, Александр Маленков, Лукерья Ильяшенко, Рената Пиотровски, Владимир Овчаренко и Анна Гвасалия-Овчаренко, Регина фон Флемминг, Юрий Аввакумов, Игорь Шулинский, Софья Троценко, Ирина Степанова, Леонид Огородников, Ян Гэ, Лиза Моряк, Алена Чехова, Аделина Шарипова, Павел Санаев с супругой и другие.

В российский прокат картина выходит 3 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой «Каро Премьер».

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02.10.2019