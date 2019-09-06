Марио Касас представил в столице сериал «Влечение»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера испанского сериала «Влечение» (Instinto), который скоро выйдет в новом онлайн-сервисе more.tv.​ Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, актер Марио Касас. Вместе с генеральным директором more.tv Денисом Горшковым он представил свой новый проект первым российским зрителям.

Оценить первые две серии, пожалуй, одного из самых обсуждаемых испанских сериалов этого года пришли российские знаменитости: Виктория Дайнеко, Екатерина Шпица, Лаура Джугелия, Александра Ребенок и многие другие.

Сериал рассказывает о привлекательном и успешном бизнесмене Марко Муре, преследуемом призраками своего прошлого. Спокойствие и утешение он находит в спорте и в закрытом секс-клубе, члены которого предаются любым своим фантазиям, скрывая свои личности под маской. Однако жизнь Марко резко меняется, когда он встречает Кэрол − нового педагога-психолога его 18-летнего брата Хосе, страдающего синдромом Аспергера. Благодаря ей Марко понимает, что любовь приносит боль и самый худший его враг − это он сам.

Утром того же дня также состоялся фотоколл с участием Марио Касаса в гостинице «Ритц-Карлтон».

Фото предоставлены PR-службой more.tv.

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06.09.2019