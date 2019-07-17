В Москве прошла светская премьера «Короля Льва»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве состоялась звездная премьера приключения Disney КОРОЛЬ ЛЕВ (в прокате с 18 июля 2019 года). Картину гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Зрителями торжественного показа фильма в Москве стали Арман Давлетьяров, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, Яна Рудковская, ST и Ассоль, Влад Соколовский, Клава Кока, Натан, Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Елена Валюшкина, группа MBAND, Григорий Верник, Мария Федорова, Кантемир Балагов и другие.

Фото предоставлены WDSSPR.

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17.07.2019