Фотоальбом

В Москве прошла светская премьера «Короля Льва»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве состоялась звездная премьера приключения Disney КОРОЛЬ ЛЕВ (в прокате с 18 июля 2019 года). Картину гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Зрителями торжественного показа фильма в Москве стали Арман Давлетьяров, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, Яна Рудковская, ST и Ассоль, Влад Соколовский, Клава Кока, Натан, Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Елена Валюшкина, группа MBAND, Григорий Верник, Мария Федорова, Кантемир Балагов и другие.

Фото предоставлены WDSSPR. 

 

17.07.2019

Фотоальбомы

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

В Москве прошла премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Подробнее
Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столице прошла премьера боевика «Анна»

Подробнее
Фотоотчет с премьеры в мультиплексе «КАРО 11 Октябрь»

Москве показали «Into_нацию большой Одессы»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 