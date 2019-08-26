В Москве прошла премьера фильма «Королевские каникулы»

25 августа в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском», в ТРЦ «Океания», прошла премьера КОРОЛЕВСКИХ КАНИКУЛ − анимационного фильма от продюсеров ШРЭКА и создателей МАДАГАСКАРА.
Специальными гостями премьеры стали российские звезды кино и шоу-бизнеса с семьями. Мероприятие посетили: Саша Ревенко, Анастасия Стоцкая, Алика Смехова, Елена Борщева, Яна Иртеньева, Алена Чехова, Снежина Кулова, Егор Дружинин, Валерия Кожевникова, Анастасия Меськова, Александр Носик, Евгения Попова, Мария Романова и другие.
В прокат мультфильм выходит 5 сентября.
Фото с премьеры предоставлены компанией «Капелла фильм». Фотограф: Ксения Угольникова.
26.08.2019