Фотоальбом

В Москве прошла премьера фильма «Королевские каникулы»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

25 августа в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском», в ТРЦ «Океания», прошла премьера КОРОЛЕВСКИХ КАНИКУЛ − анимационного фильма от продюсеров ШРЭКА и создателей МАДАГАСКАРА

Специальными гостями премьеры стали российские звезды кино и шоу-бизнеса с семьями. Мероприятие посетили: Саша Ревенко, Анастасия Стоцкая, Алика Смехова, Елена Борщева, Яна Иртеньева, Алена Чехова, Снежина Кулова, Егор Дружинин, Валерия Кожевникова, Анастасия Меськова, Александр Носик, Евгения Попова, Мария Романова и другие. 

В прокат мультфильм выходит 5 сентября.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Капелла фильм». Фотограф: Ксения Угольникова. 

 

26.08.2019

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