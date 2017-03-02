Фотоальбом

102-й Российский Кинорынок: как это было

Фотоотчет из Делового центра отеля «Рэдиссон Славянская» в Москве

В Москве завершился 102-й Российский Кинорынок, который второй год подряд весной проходит на территории Делового центра отеля «Рэдиссон Славянская». На этот раз мероприятие уложилось в три полных дня.

По обыкновению, Кинорынок снова собрал под своей крышей большое число профессионалов индустрии. Выставку, презентации и выездные мероприятия посетили директора кинотеатров и букеры из разных регионов, поставщики кинооборудования, кино- и телепродюсеры, звезды российского кино, главы кинокомпаний и компаний-дистрибьюторов, представители Фонда кино и многочисленные журналисты. 

 

02.03.2017

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