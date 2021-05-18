В Москве прошла премьера эротического драмеди «Клиника счастья»

Фотоотчет из кинотеатра КАРО «Октябрь»

17 мая в кинотеатра КАРО "Октябрь" состоялась масштабная светская премьера нового originals-сериала от онлайн-кинотеатра KION "Клиника счастья". В рамках события актеры и создатели сериала представили первые две серии. Новый проект МТС Медиа зрителям презентовали Дарья Мороз, Артем Ткаченко, Анатолий Белый, Федор Лавров, Роман Маякин, Алина Алексеева, Анна Антонова, Николай Фоменко, Сергей Белоголовцев, Олег Гаас, Александр Самойленко, Екатерина Агеева, а также продюсер и автор идеи Игорь Мишин. Режиссер проекта - Александр Кириенко - был вместе с командой по Skype.

Гостями мероприятия стали: Елена Летучая, Анна Банщикова, Согдиана, Алена Водонаева, Никита Тарасов, Елена Валюшкина, Игорь Жижикин, Ирина Безрукова, Окасана Карас, Евгений Линович, Дениал Белых, Алена Чехова Маша Цигаль, Гриша Калинин, Светлана Абрамова, Ирина Рахманова, Алексей Айги, Надя Ручка, Маргарита Аброськина, Ирина Слуцкая, Родион Газманов, Анна Чурина, Mary Senn, Ольга Якубович, Дарья Калмыкова, Анна Калашникова, Анна Александрова, Арина Данилова, Родион Газманов, Дмитрий Гройсман, Екатерина Боброва и другие звезды.

19 мая в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера сразу двух серий «Клиники Счастья», далее – каждую среду будет выходить по одной серии. «Клиника счастья» – первый честный разговор со зрителем о сексе и счастье, который перевернет ваше восприятие сексуальности и персональной идентичности.

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18.05.2021