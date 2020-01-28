В Москве прошла премьера фильма «Кома»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма КОМА. Это история о молодом талантливом архитекторе, который после таинственной и страшной аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Первым зрителям картину представили режиссер Никита Аргунов, актеры Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Константин Лавроненко и продюсеры фильма.

Раскрыть тайну причудливого мира Комы пришли звездные гости, среди них: Кристина Асмус, Нателла Крапивина, Юлия Паршута, Михаил Галустян, Кристина и Анжелика Каширины, Ирина Безрукова, Женя Малахова, Маша Цигаль, Снежана Самохина, Елизавета Моряк, Денис Косяков, Ирина Темичева, Вадим Колганов, Софья Донианц, Кузьма Сапрыкин, семья Филиных, Вилен Бабичев и другие.

Фото предоставлены «Централ Партнершип».

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28.01.2020