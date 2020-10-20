В столице прошла премьера фильма «Конференция»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

19 октября в киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана И. Твердовского. Гостями церемонии стали Наталья Павленкова, Ксения Зуева, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Максим Виторган, Анна Слю, Ситора Алиева, Роман Волобуев, Дмитрий Нестеров, Кирилл Рихтер, Константин Фам, Катерина Михайлова, Егор Одинцов, Андрей Малахов, Антон Малышев, Нино Нинидзе, Алена Чехова, Оксана Скоропад, Ирина Безрукова, Тамара Глоба и многие другие.

После показа прошло обсуждение фильма с кинокритиком Антоном Долиным и режиссером фильма Иваном И. Твердовским.

Картина, посвященная трагедии «Норд-Ост», произошедшей в Театральном центре на Дубровке 23–26 октября 2002 года, выходит в российский прокат накануне 18-й годовщины теракта, 22 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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20.10.2020