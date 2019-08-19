7-й Российский фестиваль «Короче» объявил победителей

Церемония закрытия смотра прошла в воскресенье в Центральном парке Калининграда

Седьмой фестиваль короткометражного кино «Короче» завершил свою работу в Калининграде. Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Подводник» Александра Назарова.

Церемония закрытия смотра прошла в воскресенье в Центральном парке Калининграда. Гостями церемонии стали председатель жюри Игорь Толстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри – исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова;генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актер Федор Бондарчук, актрисы Юлия Хлынина, Ян Гэ, Катерина Шпица, Наталия Лесниковская, Любовь Толкалина, Алена Чехова, Ирина Гринева, Екатерина Носик, Анна Чурина, Оксана Акиньшина, Мария Шалаева, Оксана Михеева, Евгений Гришковец, главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте и другие.

На церемонии закрытия президент фестиваля Сергей Сельянов сказал, что «Это круто! Было, есть и будет». Далее он обратился к зрителям: «Мы надеемся, что вы поддержите и одобрите выбор жюри, и увидите то, ради чего 1500 людей каждый год снимают кино, чтобы быть удостоенными вашего внимания. Поддержите их!».

Победители 7-го Российского фестиваля «Короче»:

Лучший фильм

«Подводник», режиссер Александр Назаров

Лучший режиссер

«Болванка», режиссер Никита Власов

Лучший сценарий

«Ограбление по тарифу», сценаристы Екатерина Михайлова и Андрей Булатов

Лучшая операторская работа

«Инкогнито», оператор Марк Келим

Специальный приз жюри «За честность и талант»

«Белым по черному», режиссер Антон Мамыкин

Дипломы жюри

«Дичь» режиссер Ирина Ходюш

«Обмен» режиссер Аксинья Гог

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 работ. Для участия в Конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области. Генеральным партнером фестиваля выступила АЛРОСА − крупнейшая алмазодобывающая компания в мире. Бриллианты, изготовленные из российских алмазов, можно было увидеть на звездах фестиваля на красной дорожке. Официальный партнер фестиваля − онлайн кинотеатр ОККО. Официальный автомобиль фестиваля − Mercedes-Benz. Официальный визажист фестиваля − Max Factor. Официальный стилист фестиваля − Wella Professionals.

Фото с закрытия предоставлены пресс-службой фестиваля.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.08.2019