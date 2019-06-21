В Москве прошла премьера фильма «Курск»

Фотоотчет из мультиплекса «КИНО OKKO Афимолл Сити»

20 июня в мультиплексе «КИНО ОККО Афимолл Сити» состоялась закрытая премьера экшн-драмы КУРСК режиссера Томаса Винтерберга и продюсера Люка Бессона.

Премьерный показ посетили Мария Голубкина, Сергей Гармаш, Маруся Зыкова, Влад Соколовский, Наталья Лесниковская, Анна Александрова, Дарья Михалкова, Константин Гайдай, Ева Авеева.

На премьеру также были приглашены контр-адмирал Зулькарнаев Батыр, подводник Ян Гебель, Геннадий Смирнов, капитан первого ранга Северного флота и главного штаба ВМФ Андрей Янков, вице-адмирал Министерства обороны Смелов Александр, руководитель морского речного транспорта Лейла Ильясовна и контр-адмирал, командир подводной лодки Тихоокеанского флота, доктор военных наук Дудко Владимир.

Картину гостям представили генеральный директор кинопрокатной компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова и контр-адмирал Дудко Владимир.

Фильм выходит в российский прокат 27 июня.

Фото предоставлены компанией «Экспонента».

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21.06.2019