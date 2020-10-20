В Москве состоялась премьера комедии «Любовь без размера»

Фотоотчет из кинотеатра «Москино Космос»

19 октября в кинотеатре «Москино Космос» состоялась закрытая премьера романтической комедии ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА. Фильм представили продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, продюсер Лика Бланк, актеры Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Иван Колесников, режиссер и сценарист Мария Шульгина, соавтор сценария Елизавета Тихонова, участники съемочной группы.

Премьеру посетили генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, певица и актриса Юлия Беретта, топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери и другие гости.

Это первый большой кинотеатральный релиз «Киностудии им. М. Горького», сопродюсера картины, после недавнего ребрендинга. Об этом рассказала Наталья Мокрицкая со сцены перед началом показа.

Фильм снят в современном контексте в лучших традициях отечественных ромкомов и рекомендуется к просмотру всем, кто хочет этой осенью сохранить хорошее настроение и веру в светлое будущее. Зрителей ожидает сюжет с любовным четырехугольником, романтика старого доброго санатория на минводах, огромное количество уморительных сцен, яркие диалоги, а также любимые в народе песни − в том числе в исполнении актеров.

Прокатчик картины − компания «Каропрокат». В кино с 22 октября.

Фото с премьеры предоставлены Киностудией им. Горького. Фото: «Москино».

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20.10.2020