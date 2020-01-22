В Москве прошла премьера комедии «Марафон желаний»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

21 января в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ − режиссерского дебюта Даши Чаруши с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях. Фильм рассказывает о простой девушке из Воронежа, которая на своем пути в поисках взаимности и счастья встречает любовь там, где совсем ее не ждет. Но сможет ли она пройти все испытания, которые ей уготовила судьба в необычных для нее обстоятельствах, и открыться своей истинной мечте?

Зрителями картину представили режиссер Даша Чаруша, сценарист и исполнитель одной из ролей Александр Гудков, актеры Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Макар Запорожский, Полина Филоненко, продюсеры Екатерина Кононенко, Светлана Совенко, Елена Блиновская, креативный продюсер Светлана Устинова.

Первыми гостями, которые увидели приключения провинциальной девушки, застрявшей в аэропорту, стали: Екатерина Шпица, Ксения Раппопорт, Оксана Акиньшина, Виктория Лопырева, Карина Кокс, Ида Галич, Анна Слю, Нелли Ермолаева, Маша Цигаль, Юрий Колокольников, Ольга Леснова, ST, Лилия Абрамова, Карина Нигай, Юлия Паршута, Анжелика и Кристина Каширины, Влад Лисовец, Мурад Османн, Владимир Маркони, Роман Евдокимов, Александра Ребенок и многие другие.

Лента выходит в кино с 23 января.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой картины.

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22.01.2020