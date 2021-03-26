В Петербурге прошла премьера фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Фотоотчет из кинотеатра «Аврора»

25 марта в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» прошла большая премьера кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Картину гостям представили продюсеры Артем Габрелянов, Роман Котков и Михаил Китаев, а также исполнители ведущих ролей Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Михаил Евланов, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Олег Чугунов и другие.

Первыми зрителями картины в Санкт-Петербурге стали Вениамин Фильштинский, Геннадий Смирнов, Яна Милорадовская, Михаил Стацюк и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Disney Studios.

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26.03.2021