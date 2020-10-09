42-ой ММКФ завершился экшн-драмой «На острие»

Фотоотчет из кинотеатра «Россия»

В столице завершен 42-ой Московский международный кинофестиваль. Фильмом закрытия стала российская экшн-драма НА ОСТРИЕ.

Картину представили актеры Алексей Барабаш, Софья Эрнст, Кирилл Дегтярь, режиссер Эдуард Бордуков и продюсеры Елена Гликман и Михаил Дегтярь.

«Мы гордимся, что впервые картина кинокомпании «Телесто» стала фильмом закрытия московского международного кинофестиваля, − сказала продюсер Елена Гликман. − Церемония закрытия 42-го ММКФ послужила прекрасным поводом для того, чтобы творческая группа фильма НА ОСТРИЕ наконец-то собралась после долгого перерыва и отметила первый показ фильма на большом экране. Вчера с успехом прошел пресс-показ... и мы очень довольны реакцией прессы и гостей. В зале были представители федерации фехтования, в том числе президент федерации фехтования России Александр Михайлов и олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Софья Великая и Яна Егорян. Все они очень лестно отозвались о фильме. Надеемся, что вскоре после завершения фестиваля наш фильм выйдет в массовый прокат и его наконец-то увидит зритель».

Фото с показа предоставлены пресс-службой «Централ Партнершип».

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09.10.2020