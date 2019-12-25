В Москве прошла премьера ромкома «(НЕ)идеальный мужчина»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера романтической комедии (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, главные роли в которой исполнили Егор Крид и Юлия Александрова. Это история о девушке Свете, которая после расставания с очередным непутевым бойфрендом идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...

Первым зрителям картину представили режиссер Марюс Вайсберг, исполнители главных ролей Егор Крид, Юлия Александрова, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Артем Сучков, Алика Смехова, Яна Кошкина и продюсеры фильма.

Романтическую историю о поиске своей идеальной второй половинки оценили деятели кино и шоу-бизнеса: Валерия и Иосиф Пригожин, Сергей Гармаш, Филипп Киркоров, Оксана Акиньшина, Алексей Серебряков, Наталья Бардо, Мария Кравцова, Рита Дакота, Алена Шишкова, Аркадий Новиков, Яна Расковалова, Роман Прыгунов, Ситора Алиева, Маша Цигаль, Евгения Малахова, Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Вики Одинцова, Зоя Бербер, Елена Захарова, Катрин Асси, Елена Сажина, Artik, Кузьма Сапрыкин, Аркадий Укупник, DJ SMASH, Елена Старостина, Владимир Яглыч, Клава Кока, Павел Деревянко, Александр Ревва, Алексей Чадов, Виталий Гогунский, Мария Кожевникова, Александр Чистяков и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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25.12.2019