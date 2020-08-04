В Москве состоялась светская премьера фильма «Неистовый»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

В столичном кинотеатре «Пионер» состоялась российская премьера психологического триллера НЕИСТОВЫЙ с Расселом Кроу в главной роли. Лента рассказывает о, казалось бы, рядовом дорожном конфликте. Но нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на светофоре обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.

Первыми зрителями остросюжетной картины стали российские знаменитости: Денис Шведов, Ирина Хакамада, Наталья Бочкарева, Владимир Епифанцев, Алиса Гребенщикова, Ирина Безрукова, Полина Фаворская, Илья Бачурин, Дарья Повереннова, Александр Носик, Григорий Калинин, Настя Крайнова, Алена Чехова, Виктория Рунцова, Даниил Белых и другие.

НЕИСТОВЫЙ станет первым крупным новым зарубежным кинорелизом посткарантинного времени. Лента выйдет в России раньше, чем в Америке. Триллер можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 6 августа!

Фотографии с премьеры предоставлены компанией «Вольга».

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04.08.2020