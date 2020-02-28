В Москве прошла премьера фильма «Один вдох»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

27 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Елены Хазановой ОДИН ВДОХ. Режиссер представила картину вместе с продюсером Ольгой Дановой, исполнительницей главной роли Викторией Исаковой, сыном Натальи Молчановой Алексеем Молчановым актерами Максимом Сухановым, Стасей Милославской, Филиппом Ершовым, Джулией Огун и другими.

Премьеру фильма посетили: режиссеры Павел Лунгин, Александр Котт (с супругой и сыном), Анна Меликян, Ирина Хакамада, Алена Долецкая, Юлия Снигирь, Софья Донианц, Екатерина Вилкова, Максим Лагашкин, Марианна Гиллеспи, Ольга Ломоносова, Анастасия Меськова, Марьяна Спивак, Ясмина Омерович, Надежда Карпова, Алексей Гуськов, Наталья Земцова, Алексей Франдетти, Наталья Меркулова, Анатолий Руденко, Елена Дудина, Юлия Мельникова, Анжелика Каширина, Фатима Ибрагимбекова, Элла Стюарт, Елена Перова и другие.

Лента выходит в прокат уже 5 марта 2020 года.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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28.02.2020