В столице зажгли «Огни большой деревни»

Фотоотчет с премьеры в киноцентре «Каро 11 Октябрь»

25 января 2017 года в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» при полном аншлаге прошла премьера комедии ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ. Это полнометражный дебют молодого режиссера Ильи Учителя. В 2016 году лента получила ряд наград: две на «Кинотавре 2016» (Приз имени Григория Горина за лучший сценарий и Специальный диплом жюри за лучшее кино о кино), Приз V Московского фестиваля российского кино «Будем жить!», Гран-при IX Международного кинофестиваля «Восток & Запад» в Оренбурге, Приз прессы XIII кинофестиваля «Балтийские дебюты» в Светлогорске.

Комедия рассказывает о друзьях, которые хотят спасти от закрытия убыточный кинотеатр в своем небольшом городке. К зданию уже присмотрелся мэр-бизнесмен, который хочет открыть здесь свой магазин. Друзья уверены, что если им удастся снять кассовый фильм, то долги кинотеатра будут покрыты, а значит там продолжат показывать кино. Очень удачно, что именно в их городке высаживают из поезда за дебош знаменитого актера Дмитрия Дюжева. Так вот кто снимется в спасительном фильме!..

Фильм представила публике творческая команда кинопроекта: режиссер Илья Учитель, актеры Дмитрий Дюжев, Юрий Быков, Анастасия Мытражик, Кирилл Фролов, Василий Кортуков, Кирилл Полухин, Ирина Горбачева, Максим Емельянов, оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, продюсер Филипп Пастухов и другие. На сцену «Октября» съемочную группу вывел глава дистрибьюторской компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев.

Среди первых гостей премьеры были российские студенты, приглашенные в кино в свой праздник 25 января, а также российские знаменитости: родители режиссера-дебютанта режиссер Алексей Учитель и продюсер Кира Саксаганская, балетмейстер Сергей Филин с семьей, актриса Катерина Шпица, режиссер Василий Сигарев, композитор Аркадий Укупник, режиссер Павел Руминов, актер Кирилл Пирогов, актриса Елена Морозова, актриса Галина Тюнина, а также Анна Слю, Анфиса Черных, Алеса Качер, Дарья Повереннова, Мария Голубкина, Елена Борщева, Юлия Хлынина, Семен Трескунов, Любовь Аксенова, Лукерья Ильяшенко, Григорий Калинин, Мария Андреева, Елена Валюшкина, Дарья Калмыкова, Ангелина Никонова, Аннета Орлова и другие.

Комедия ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ выходит в российский прокат 2 февраля.

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26.01.2017