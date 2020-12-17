В столице прошла звездная премьера фильма «Огонь»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре Каро 11 Октябрь состоялась масштабная премьера фильма-катастрофы ОГОНЬ производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», кинокомпании «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Картину представили: режиссер Алексей Нужный, продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, актеры Константин Хабенский, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Антон Богданов, Ирина Горбачева, Борис Дергачев и др.

Первыми фильм оценили: Ольга Любимова, Надежда Михалкова, Ида Галич, Нелли Кобзон, Александр Петров, Зара, Диана Арбенина, Сергей Бурунов, Вячеслав Муругов и Евгения Маркова, Павел Деревянко, Михаил Галустян, Петр Ануров, Александр Цыпкин, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Александра Ревенко, Нателла Крапивина, Дарья Повереннова, Мария Лемешева, Юрий Быков, Кирилл Зайцев, Кузьма Сапрыкин, Владимир Яглыч, Александр Ревва, Оксана Кравчук и др.

Специальными гостями премьеры стали сотрудники «Авиалесоохраны», консультировавшие команду фильма во время съемок.

ОГОНЬ − героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Выход проекта на большие экраны приурочен к профессиональному празднику сотрудников МЧС – Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Фильм появится в кинотеатрах (в том числе в IMAX) 24 декабря 2020 года.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Централ Партнершип».

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17.12.2020