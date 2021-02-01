В столице прошла премьера мультфильма «Огонек-Огниво»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

31 января, в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера анимационного фильма ОГОНЕК-ОГНИВО. Зрителям представили картину режиссер Константин Щёкин, Эдгард Запашный, озвучивший Пожарного, актеры Алексей Елистрато, Юрий Аскаров, композитор Артур Байдо и Родион Газманов, исполнитель финальной песни.

Со своими семьями показ посетили Аскольд Запашный, Наталья Бочкарева, Наталья Лесниковская, Роман Маякин, Светлана Журова, Владимир Левкин, Валерий Яременко, Тамара Глоба, Александр Бердников, Евгения Береза, Дмитрий Пакуличев, Алексей Кабанов, Илья Зудин, KSON и другие.

Фотографии с премьеры предоставлены пресс-службой фильма. Фотограф – Ксения Угольникова.

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01.02.2021