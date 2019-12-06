Французские звезды представили в Москве фильм «Особенные»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро Арт» прошла премьера фильма ОСОБЕННЫЕ, закрывавшего Каннский кинофестиваль в этом году. Это кино от режиссеров 1+1 о двух друзьях (их играют Венсан Кассель и Реда Катеб), помогающих людям, от которых отказались все остальные. Зрителям представили свою новую работу актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.

«Я счастлив быть снова здесь в России и представлять ОСОБЕННЫХ. Я уверен, что бывает кино, которое может изменить мир. И наш фильм – это шаг в сторону этих изменений», – сказал актер Венсан Кассель.

Режиссеры поприветствовали гостей на русском языке и добавили: «О любой проблеме легче говорить с юмором. Первый раз, когда мы показали наш фильм во Франции, зал молчал на финальных титрах. И мы сначала испугались, а потом поняли, что кино произвело глубокое впечатление, и это очень здорово, что кроме смеха есть и такая реакция».

«Актер – это человек, проживающий разные жизни. Ситуация, описанная в фильме, безусловно, тронула меня, и я без всяких раздумий согласился на роль Малика», – отметил актер Реда Катеб во время обсуждения после показа.

Премьеру посетили российские звезды. В числе гостей премьеры были Игорь Верник, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Степан Михалков, Аврора, Женя Малахова, Дарья Жук, Эвелина Бледанс, Янина Студилина, Дарья Михалкова, Ольга Сутулова, Ольга Ломоносова, Евгения Линович, Мириам Сехон, Григорий Калинин и другие.

ОСОБЕННЫЕ выйдут в российский прокат 16 января.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. (Фотограф − Ксения Угольникова).

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06.12.2019