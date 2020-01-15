В столице прошел спецпоказ фильма «Особенные»

Фотоотчет из кинотеатра «Горизонт»

14 января в кинотеатре объединенной сети «Кино Окко», «Формула кино Горизонт», состоялся специальный предпремьерный показ фильма ОСОБЕННЫЕ с Венсаном Касселем в главной роли. Мероприятие прошло совместно с благотворительным фондом «Выход».

Мероприятие посетили послы и родительские организации фонда, помогающего детям и взрослым с РАС, а также российские звезды, среди которых были режиссер Николай Хомерики, модельер Светлана Тегин, дизайнер Алиса Толкачова, продюсер Илья Бачурин и другие.

«Я очень рада, что мы совместно с «Маурис Фильм» выпускаем такую важную картину в российский прокат. ОСОБЕННЫЕ – это особенный фильм, основанный на реальной истории, о людях, которым нужна помощь и о тех, кто готов посвятить свою жизнь помощи другим. Это очередной шедевр от режиссеров 1+1, которые умеют легко и талантливо говорить о сложных и важных вещах, – сказала перед показом Надежда Мотина, глава компании Capella Film. – Часть средств с каждого проданного билета будет направлена на благотворительность в фонды «Выход» и «Антон тут рядом». Спасибо, что вы все сегодня с нами помогаете делать этот мир чуточку лучше!»

Фильм ОСОБЕННЫЕ выйдет в прокат 16 января.

Фото со спецпоказа предоставлены PR-службой Capella Film.

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15.01.2020