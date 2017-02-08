Столичной публике представили «Патерсон»

Фотоотчет с премьеры в московском «Гоголь-центре»

7 февраля при поддержке журнала GQ Россия в «Гоголь-Центре» состоялась премьера нового фильма Джима Джармуша ПАТЕРСОН. Мероприятие посетили представители столичного бомонда, кинозведы и звезды шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Игорь Гаранин, Сати Казанова, Александр Акопов, Илья Бачурин, Оксана Бондаренко, Владимир Волошин, Марианна Максимовская, Евгений Заболотный, Вячеслав Муругов, Ефим Гинзбург, Элене Метревелли, Константин Гайдай, Анна Цуканова-Котт, Иван Янковский, Александр Паль, Ирина Хакамада, Амбарцум Кабанян, Мария Шумакова, Семен Трескунов, Мария Андреева, Артем Королев, Мага Умхаев, Наталья Туровникова, Азамат Цебоев, Анфиса Черных, Лукерия Ильяшенко, Константин Андрикопулос, Галина Мазаева, Ксения Чилингарова, Дмитрий Миллер, Яна Лебедева, Антон Долин, Мария Федорова, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Рома Зверь, Иван И. Твердовский и другие.

Также в рамках премьеры фильма в Гоголь-Центре состоялась презентация книги Антона Долина «Джармуш: Стихи и Музыка».

Новая картина Джима Джармуша – ПАТЕРСОН – впервые была показана на Каннском кинофестивале. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер и Голшифте Фарахани. Фильм выйдет в прокат 16 февраля.

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08.02.2017