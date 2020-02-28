ТНТ прошел звездную премьеру сериала «Патриот»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

27 февраля в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла закрытая премьера комедийного сериала «Патриот», который стартует в эфире ТНТ 10 марта. «Патриот» − это комедия о том, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной городок, чтобы навести здесь порядок. У него − честного и доброго солдата будто бы из русских сказок − есть мечта: чтобы Россия стала лучшей страной на свете, и люди в ней жили хорошо.

Премьеру посетили актеры и создатели сериала Алексей Базанов, Антон Зайцев, Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алена Савастова, Николай Бурлак, Георгий Бергал, Валентина Лукащук и другие, а также звезды российского шоу-бизнеса Алика Смехова, Валерия Шкирандо, Андрей Гайдулян, Анастасия Калашникова, Борис Дергачев, Луиза-Габриэла Бровина, доктор Антон Криворотов, Александр Шепс, Константин Шелягин, Лина Дембикова, Анастасия Акатова, Павел Комаров, Анфиса Вистингаузен, Наташа Краснова, Анна Кривуля, Ульяна Пылаева, Игорь Ознобихин, Карина Мишулина, Надя Ручка, Вячеслав Манучаров, Андрей Глазунов, Женя Искандарова, Катя Новикова, Микаэл Арамян, Юрий Николаенко и другие.

«Сегодня мы представляем вам без преувеличения всероссийский сериал!, − сказал креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев. − Это лихая, честная и очень патриотичная комедия».

Специально к премьере «Патриота» телеканал ТНТ вместе с продакшеном сериала Good Story Media («Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга») издал книгу со стихотворениями, посвященным героям этой истории − обычным людям, которых все встречают в своей жизни.

Фото с преьмеры предоставлены пресс-службой ТНТ.

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28.02.2020