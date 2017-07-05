В Москве прошла премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового российского анимационного фильма СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. По красной дорожке в этот вечер прошли многочисленные гости и создатели ленты: продюсеры Юрий Рязанов и Сергей Егошин, режиссер Юрий Кулаков, актеры озвучания Иван Охлобыстин, Юлия Горохова, исполнители песен в картине Валерия и Родион Газманов, композитор Виктор Чайка, продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин и многие другие. Также на премьере присутствовали Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и супруга первого Президента РФ Наина Ельцина. Перед входами в залы кинотеатра зрителей встречали кукольные воплощения героев мультфильма Петр и Феврония, а также волонтеры, которые раздавали детям раскраски, альбомы и другие сувениры, созданные специально под выход ленты в прокат.

Съемочную группу публике представил генеральный продюсер Юрий Рязанов. Он рассказал, что анимационная лента создавалась в течение 7 лет, и познакомил зрителей с теми, кто столько времени трудился над образами святых героев. Затем микрофон перешел в руки певицы Валерии. «Я с радостью откликнулась на это доброе и благое дело и согласилась записать песню для СКАЗА О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, – призналась певица. – Мне кажется, этот фильм должен войти в школьную программу, чтобы познакомить детей с такой удивительной историей». После вступительной речи Валерия исполнила песню из картины под аплодисменты заполненного под завязку зала.

Также поприветствовал зрителей актер Иван Охлобыстин. «Создатели этой анимационной ленты – энтузиасты, – сказал он. – Они делали этот фильм не для того, чтобы заработать, а для себя. Надеюсь, с этого фильма начнется заполнение той ниши, которая долгое время пустовала, и начнется формирование новой национальной идеи». Юрий Рязанов подвел итог: «Лучше за нас скажет сам фильм, надеемся, он вам понравится. Приятного просмотра!».

Действие анимационного фильма СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ разворачивается в XIII веке. Злодей захватывает власть в Муромском княжестве. Только отважный князь Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Дева Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Лента выходит на экраны 6 июля, накануне дня почитания святых Петра и Февронии, который отмечается в России как праздник «День семьи, любви и верности».

Фотограф: Геннадий Авраменко

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05.07.2017