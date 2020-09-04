Москве представили «Побочный эффект»

Фотоотчет с фестиваля Strelka Film Festival by Okko

3 сентября на пятом фестивале Strelka Film Festival by Okko состоялась российская премьера фильма режиссера Алексея Казакова ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. Мистический триллер лично представили создатели картины − режиссер Алексей Казаков, исполнители главных ролей Семен Серзин, Марина Васильева, Александра Ревенко, продюсер Сергей Корнихин и художник-постановщик Александра Фатина.

Среди первых зрителей показа были Александр Кузнецов, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Артем Шевченко, Варвара Шмыкова, Антон Севидов и многие другие.

Лента выходит в прокат 5 ноября 2020 года.

Фото с премьеры предоставлены компанией Sony Pictures и Институтом «Стрелка» (Фотограф − Марк Серый) .

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04.09.2020