В Москве показали мультфильм «Урфин Джюс возвращается»

Первыми зрителями стали подопечные и специалисты Фонда Константина Хабенского

20 октября в кинотеатре «Иллюзион» при поддержке Госфильмофонда России прошел благотворительный показ мультфильма УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Гостями показа стали эксперты Фонда Константина Хабенского, врачи, медицинские сотрудники и подопечные — дети, перенесшие тяжелые заболевания головного мозга, которые находятся на реабилитации и возвращаются к обычной жизни.

Фильм представили Константин Хабенский и Дмитрий Дюжев. Хабенский озвучил главного анимационного злодея сказки – коварного Урфина Джюса, Дюжев – его верного помощника, Медведя Топтуна. «С первого раза войти в характер героя не совсем удалось, скажем так, это произошло со второй, третьей попытки, но потом все уже пошло и полетело. Как ни странно, в детстве я не читал сказок Волкова, но рад, что мы встретились и с этими сказками, и с этим героем, – рассказывает о своем герое Константин Хабенский. – Конечно, он не узурпатор. Он в душе маленький ребенок, может быть, обиженный и немного недолюбленный. Идеалист. Максималист. Он хочет стать повелителем Волшебной страны, но мечтает, чтобы его любили, и в то же время не бросает своих друзей, что очень важно. Вообще это сказка о дружбе».

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни.

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22.10.2019