В Москве прошла премьера «Полицейского с Рублевки 2»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

9 декабря в киноцентре «Октябрь» прошла премьера новогодней комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, производства киностудии Legio Felix и телеканала ТНТ. Представили картину продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, режиссер, сценарист и продюсер Илья Куликов, а также исполнители главных ролей – Сергей Бурунов, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис и другие.

Продолжение самой кассовой российской комедии привлекло на дорожку многих звезд, среди которых: Лева Би-2, Дмитрий Хрусталев, DJ GROOVE, Алика Смехова, Ирина Чайковская, Андрей Гайдулян, Анна Котова-Дерябина, Сергей Мезенцев, Дарья Повереннова, Клава Кока, Ника Вайпер, Петр Буслов, Полина Гренц, Антон Криворотов, Батишта, Кристина Каширина, Гавриил Гордеев, Дарья Михалкова, Елена Князева, Ирина Вилкова, Карина Мишулина, Лина Дембикова, Маргарита Амброськина, Светлана Лазаренко, Сергей Комаров, Валерия Дмитриева, Анастасия Уколова, Сэм Пикар, Александр Стекольников, Игорь Ознобихин, Анфиса Вистингаузен, Артур Бичакиан, Екатерина Хомчук, Кирилл Мелехов, Кристина Александрова и многих других.

«Наша миссия – сохранить новогоднее настроение для людей. Дать его людям, потому что мы единственный праздничный фильм в эти новогодние праздники», − заявил со сцены режиссер Илья Куликов.

Главным героем этой истории станет полицейский Владимир Яковлев в исполнении Сергея Бурунова. По сюжету отделение полиции Барвихи готовится встречать Новый год в загородном коттедже, но в канун праздника высшее начальство строго наказывает Яковлеву не отлучаться с работы – в городе орудуют преступники, ограбившие ювелирное предприятие. Яковлев не намерен лишаться праздника, но долг все равно его настигнет – при очень странных обстоятельствах… Как рублевские копы будут спасать Новый год от преступников, и свое достоинство – от праздничного беспредела – смотрите с 12 декабря во всех кинотеатрах России!

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Централ Партнершип».

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10.12.2019