На Comic Con Russia представили проекты PREMIER Studios

Фотоотчет из «Крокус Экспо»

6 октября на Comic Con Russia в Кинозале прошли презентации двух новых сериалов онлайн-платформы PREMIER. 8-серийный психологический триллер «Колл-центр», обладателя премии фестиваля «Пилот» за лучший сценарий, представил исполнитель одной их главных ролей Яглыч в компании режиссеров и сценаристов – Наташи Меркуловой и Алексея Чупова (сценаристы «Гоголя). На презентации они показали сцены из сериала и трейлер, созданный специально для фестиваля Comic Con Russia, а также ответили на вопросы гостей фестиваля. Те, в частности, сравнили «Колл-центр» с проектами «Остаться в живых» (Lost) и ПИЛА.

«По первой серии действительно может показаться, что это ПИЛА или ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» – но это не то и не другое, − ответила Наташа Меркулова. – Хотя начинается все несколько похоже. У нас есть 12 героев − сотрудники онлайн-магазина, который торгует товарами для взрослых, уборщица, стажер и курьер с загадочной посылкой. И вот дверь в их офисе внезапно оказывается заперта, и неизвестные, которые называют себя «мама» и «папа», объявляют, что в офисе бомба, но не выдвигают никаких требований…»

«Мы считаем, что «Колл-центр» немного похож на все сериалы, которые понравились нам в этой жизни, − продолжил Алексей Чупов. – Каждая новая серия рассказывает нам историю одного из героев: как он попал в этот офис, и что с ним случилось, а действие уносится далеко за пределы офиса в самые разные локации. Часть сериала мы, например, снимали в Турции. И, в отличие от той же ПИЛЫ, «Колл-центр» точно никогда не покажут телевизору – там слишком много сцен, которые на ТВ просто не пропустят. Этот проект сразу снимался для Интернета и для платформы PREMIER».

«В кинопрокате и на телевидении авторы всегда помнят о рамках дозволенного, там не любят называть вещи своими именами, да простят меня наши кинематографисты, – включился в беседу Яглыч. – В «Колл-центре» все честно! Здесь живые персонажи, не картонные, и они ведут себя и разговаривают так, как это происходит в реальной жизни. Это очень радует!»

Следом перед зрителями выступили сценарист Роман Кантор («Мертвое озеро») и актер Эльдар Калимулин («Бесстыдники», «Лучше, чем люди») с представлением «Эпидемии» − экранизации постапокалиптического романа «Вонгозеро», в которой нашлось место не только жутким, но и смешным эпизодам. На них так бурно реагировали посетители Comic Con Russia, что Роману Кантору пришлось уточнить, что «Эпидемия» – это не совсем комедия, а серьезная драма. Но и от своего истока, романа Яны Вагнер «Вонгозеро», сериал «Эпидемия» тоже будет отличаться:

««Вонгозеро» − история от первого лица, увиденная и рассказанная одной героиней, − рассказал Роман Кантор. – А для сценария «Эпидемии» мы проработали истории всех персонажей, так что действие периодически переключается на каждого, чтобы мы могли взглянуть на ситуацию и их глазами тоже. В определенный момент сюжет начинает существенно отличаться от того, что было в книге, но это нормально – просто какие-то из этих происшествий героиня романа могла не увидеть или не понять, но читатель «Вонгозера» все равно, думаю, будет рад находить в «Эпидемии» и пересечения с её историей тоже».

«Там вообще много отличий. В книге, например, мой герой Миша не был аутистом − добавил актер Эльдар Калимулин. – Чтобы стать им, я много всего читал, вместе с Ромой Кантором мы смотрели ролики о поведении людей с синдромом Аспергера, а потом вместе с режиссером Павлом Костомаровым выбирали правильные приспособления, чтобы персонаж получился точным, чтобы он был для меня максимально естественным. Кстати, на кастинге это была самая сложная роль, и поэтому меня утвердили только самым последним»

Мировая премьера сериала «Эпидемия» состоялась в апреле на международном фестивале CanneSeries во Франции, его киноверсия была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Премьера на платформе PREMIER состоится 14 ноября.

Накануне, 5 октября, на Comic Con Russia приезжали звезды сериала «Чернобыль: Зона отчуждения»: Кристина Казинская и Анвар Халилулаев вместе с представителями «Студии 188» подвели итоги конкурса на лучшую бюджетную пародию трейлера к проекту и показали самые смешные ролики от поклонников.

Фото предоставлены PR-службой PREMIER Studios.

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07.10.2019